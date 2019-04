von SK

Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat ein unbekannter Täter angerichtet, der am Samstagabend gegen 17 Uhr laut Polizei die Fassade eines Firmengebäudes in der Julius-Bührer-Straße mit roter Farbe großflächig besprühte. Laut einem Zeugen, der eine Gruppe von Jugendlichen beobachtet hatte, soll der Haupttäter eine schwarze Kapuzenjacke und eine schwarze Jogginghose mit weißen Längsstreifen getragen haben. Vermutlich kommt die Gruppe auch für eine weitere Sachbeschädigung in Frage, die am gleichen Abend oder in der Nacht zum Sonntag in der Hohenkrähenstraße begangen wurde. Auch hier wurde eine Gebäudefassade mit roten unleserlichen Buchstaben und Zahlen besprüht. Personen, die von Samstag auf Sonntag Verdächtiges in den beiden Straßen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, (0 77 31) 888-0, zu melden.