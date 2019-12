von Manuela Fuchs

In Zusammenarbeit mit dem Russian Circus on Ice hat der SÜDKURIER Freikarten für die Show „Die Schneekönigin“ in der der Singener Stadthalle verlost. Die glückliche Gewinnerfamile aus Hausen durfte vor der Veranstaltung einen Blick hinter die Kulissen werfen. Die Produzentin Rimma Wachsmann erzählte der Familie einiges über den einzigen Eiszirkus der Welt und über die Darsteller und gewährte einen Einblick hinter die Bühne. Dabei konnte die Familie den Künstlern beim Proben zusehen, bevor die Show begann.

