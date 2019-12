von Manuela Fuchs

Ihr Name war am Sonntag Programm: Familie Wunderwelt, das sind Mutter Heidrun mit den Kindern Felix und Merle, sowie Vater Frank Seifert, warteten schon gespannt am Eingang der Stadthalle Singen auf ihre private Führung hinter die Kulissen einer Märchenwelt. Die Familie hatte die Freikarten für die Show „Die Schneekönigin“ bei einer Verlosung des SÜDKURIER in Zusammenarbeit mit dem Russian Circus on Ice gewonnen.

Eisfläche ist 12 mal 12 Meter groß

Nach der herzlichen Begrüßung durch die Produzentin Rimma Wachsmann, erhielten die Familienmitglieder einen Einblick in die Geschichte des Russian Circus on Ice. „Vor fünf Jahren begannen wir, uns dem Thema Märchen zuzuwenden und auf der Bühne umzusetzen“, ließ Rimma Wachsmann ihre Gäste wissen. „Das ist eine gewisse Herausforderung“ fügte die Produzentin hinzu, „denn die Künstler laufen hier nicht auf einer großen Schlittschuhbahn, sondern auf einer Fläche von etwa zwölf mal zwölf Metern, die Choreographie muss also diesem Raum angepasst werden.“

Auch wurde die Bühne der Stadthalle nicht unter Wasser gesetzt und eingefroren, sondern die Darsteller liefen mit ganz normalen Schlittschuhen auf Kunsteis. Felix und Merle Wunderwelt ließen es sich nicht nehmen, die Kunsteisfläche im Vorbeigehen einmal zu berühren. Dabei machten sie die Erfahrung, dass das Eis weder so kalt, noch so glatt wie echtes Eis war. Leider hatten die Kinder keine eigenen Schlittschuhe dabei, ansonsten hätten sie sich auch selbst aufs Eis wagen dürfen.

Interessant war der anschließende Blick hinter die Bühne, von dort konnte man die Künstler beim Proben beobachten. „Der Raum ist viel kleiner, als ich mir das vorgestellt hatte“, bemerkte Mutter Heidrun Wunderwelt, „wenn sich hier 25 Darsteller während der Show immer wieder umziehen müssen, wird es bestimmt ganz schön eng“.

Zirkus reist mit 40 Tonnen Gepäck

Unzählige bunte Kostüme und jede Menge Accessoires waren auf Stühlen ausgelegt, in den Ecken standen Hochräder, dann war da noch ein Rhönrad und auf dem Boden lagen bunte Reifen, Bälle und Seile. Die Kinder amüsierten sich mit den leuchtenden Reifen und durften sich schließlich mit Unterstützung der Produzentin verkleiden, so wurde aus Merle im Handumdrehen eine kleine Schneekönigin und Felix verwandelte sich in einen Säbel rasselnden Räuber.

„Wir haben auf unserer Tour nicht nur fast 40 Tonnen Gepäck dabei, sondern auch unsere eigenen Köche, die russisch-ukrainische Küche für die Darsteller kochen“, verriet Rimma Wachsmann der staunenden Familie.

Märchen von Hans Christian Andersen

Nach einer kleinen Stärkung im Foyer, ging Familie Wunderwelt zu ihren Plätzen in der fast ausverkauften Stadthalle. „Die Schneekönigin“, eines der schönsten Märchen des dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen, war den meisten Besuchern vermutlich bekannt, da während der Show die Geschichte jedoch auch vorgelesen wurde, konnten auch die jüngsten Besucher dem Geschehen mühelos folgen.

Die Interpretation des Russian Circus on Ice war jedoch neu und sehr fantasievoll. Eine gelungene Mischung aus Zirkusartistik, Eiskunstlauf, klassischem Ballett und einem Hauch Magie zog das Publikum in seinen Bann. Beeindruckende 3D-Lichteffekte, zahllose Requisiten und gut gelaunte Darsteller, die immer wieder in fliegender Eile ihre prächtigen Kostüme wechselten, boten eine abwechslungsreiche Show, die nicht nur Familie Wunderwelt verzauberte.