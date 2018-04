Singen Falscher Rettungsassistent landet vor Gericht

Da ein heute 35-jähriger Mann die theoretische Prüfung für seinen Traumberuf Rettungsassistent nicht bestand, bastelte er sich ein Zeugnis und arbeitete unrechtmäßig in diesem Beruf. Dafür erhielt er nun eine Haftstrafe auf Bewährung.

Wegen Urkundenfälschung in vier Fällen, Fahrens eines Rettungswagens ohne entsprechende Fahrerlaubnis in 270 Fällen und wegen 14-facher gefährlicher Körperverletzung hat das Amtsgericht Konstanz einen 35-jährigen ehemaligen Rettungssanitäter aus dem Hegau zu 20 Monaten Haft verurteilt. Unter Auflagen wurde die Strafe für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Das Gericht verpflichtete den Mann zur Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 3000 Euro an ein Kinderhospiz. Das Urteil ist rechtskräftig.

Etliche Jahre arbeitete der Mann als Lagerist in seiner Heimat Norddeutschland. Dann wurde der Wunsch, sich zum Rettungsassistenten ausbilden zu lassen, immer größer. Zunächst absolvierte er in Hamburg einen Lehrgang zum Rettungssanitäter und war als solcher tätig. Schließlich trat er die mehr als zwei Jahre dauernde Ausbildung zum höher qualifizierten Rettungsassistent an. "Das war mein Traumberuf", erklärte der 35-Jährige jetzt vor Gericht. Die praktische Prüfung schaffte er, in der Theorie fiel er durch. Der Frust darüber saß so tief, dass eine Wiederholung der Prüfung für ihn nicht in Frage kam.

Nach seinem Umzug in den Hegau, wo er eine Freundin hatte, arbeitete er ein knappes Jahr als Pflegehelfer im Hegau-Klinikum. Im Juni 2013 bewarb er sich beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) mit einer gefälschten Ausbildungsurkunde als Rettungsassistent. Das in knapp drei Stunden an seinem Computer zusammengebastelte Zeugnis sah täuschend echt aus. Es war mit dem Landeswappen von Schleswig-Holstein und einem Stempel des Ministeriums für Gesundheit und Soziales in Kiel versehen.

Drei Jahre lang war der falsche Rettungsassistent dann noch dazu ohne die entsprechende C1-Fahrerlaubnis am Steuer des großen Einsatzwagens im Hegau unterwegs. Er bereitete Notfallpatienten auf die Notarztbehandlung vor, indem er Dauerkanülen in Venen legte und Infusionen anbrachte. Genau das hätte er als Rettungssanitäter nicht tun dürfen. Denn ein solcher übernimmt lediglich als qualifizierte Person die Verantwortung als Transportführer. Hand an die Patienten darf nur der höher qualifizierte Rettungsassistent legen. Auch die regelmäßigen Fahrerlaubniskontrollen wusste der Beschuldigte zu umgehen. Nur durch Zufall flog der Schwindel auf.

Das Legen der Venenzugänge und der Infusionen durch eine nicht qualifizierte Person wertete das Gericht als gefährliche Körperverletzung. Die verabreichte harmlose Elektrolyt-Infusionslösung war nicht als Medikament oder gar Gift zu werten. Trotzdem sei es ein großes Glück gewesen, dass niemandem etwas passiert sei, stellte die Vorsitzende Richterin fest. Die Verfehlungen seien aber trotzdem empfindlich zu ahnden, weil ansonsten der Willkür Tür und Tor geöffnet wäre: "Der Bürger muss darauf vertrauen können, dass die Erstversorgung von entsprechend ausgebildeten Leuten gemacht wird!" Mit dem Anfertigen und Vorlegen einer gefälschten behördlichen Urkunde und dem Umgehen der regelmäßigen Fahrerlaubniskontrollen habe der Angeklagte durchaus kriminelle Energie gezeigt.

Der reumütige Ex-Sanitäter arbeitet inzwischen wieder in seinem ursprünglichen Beruf und beteuerte, sich seinen "Traumberuf" endgültig abgeschminkt zu haben.