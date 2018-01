Singen Falscher Polizist versucht an Konten zu gelangen

Mehrere Singener erhielten betrügerische Anrufe. Die Polizei gibt Warnhinweise

Als angeblicher Beamter des Polizeirevieres Singen hat sich – wie die Pressestelle der Polizei jetzt mitteilte – am vergangenen Donnerstag ein unbekannter Anrufer bei mehreren Personen ausgegeben und unter dem Vorwand, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei, die Angerufenen nach Vermögensverhältnissen und Bankverbindungen ausgefragt. Wie die Polizei mitteilt, soll bei den Angerufenen durch Manipulation die tatsächliche Telefonnummer des Polizeireviers angezeigt worden sein. In allen Fällen hätten die Betroffenen den Betrugsversuch bemerkt oder sich an entsprechende Pressemeldungen erinnert und die Gespräche vorzeitig beendet. Es sei also niemand zu Schaden gekommen. Die Polizei rät in diesen oder ähnlichen Fällen eindringlich: "Geben Sie Personen, die Sie nicht kennen, keine Auskünfte über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. Nehmen Sie bei entsprechender Aufforderung keine Veränderungen an Ihrem PC vor oder laden Programme herunter; es handelt sich in der Regel um Schadsoftware, mit der die Täter Zugriff auf Ihre Daten erhalten. Polizeibeamte erfragen am Telefon oder anlassunabhängig auf offener Straße keine Kontodaten oder verlangen Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse." Die Polizei weist auch darauf hin, dass es technische Möglichkeiten gebe, tatsächlich existierende Behördennummern vorzutäuschen. Sie rät deshalb zu Misstrauen und im Zweifelsfall zu einem Anruf bei der örtlichen Polizeidienststelle. Angerufene sollten sich am Telefon nicht unter Druck setzen lassen und niemals Bargeld an unbekannte Personen, auch nicht an angebliche Polizeibeamte übergeben. Vornamen im Telefonbuch könnten Rückschlüsse auf das Alter von Personen geben. Daher rät die Polizei zu überprüfen, ob der Vorname im Telefonbuch eingetragen sein müsse. Weitere Hinweise und Tipps stehen bereit unter: http://www.polizei-beratung.de.