von SK

Sachschaden von rund 10 000 Euro ist laut Polizei am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich auf der Verbindungsstraße zwischen der L 189 und der Bruderhofstraße ereignet hat. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte neben der Straße einen offensichtlich verunfallten Auto bemerkt und die Polizei verständigt. Nach der Auffinde-Situation zu urteilen, war das bislang unbekannte Fahrer des Audi A 5 etwa 200 Meter vor der Einmündung in die Bruderstraße nach links von der Straße abgekommen und dort in ein Gebüsch gefahren. Das Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10 000 Euro entstanden ist und das abgeschleppt werden musste, ließ der Verursacher an der Unfallstelle zurück. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrer des Autos geben können, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, (0 77 33) 9960-0, zu wenden.