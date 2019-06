Rund 8000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Unfalls am Dienstag gegen 20.30 Uhr in der Rielasinger Straße. Ein 31-jähriger Sattelzug-Fahrer war in Richtung Hauptstraße unterwegs und wollte die Bahnunterführung befahren. Dabei beachtete er laut Polizei nicht das Verkehrszeichen, auf dem die Durchfahrtshöhe von 3,90 Meter angezeigt wird, wie die Polizei berichtet. Beim Einfahren in die Unterführung streifte er mit dem Dach des Aufliegers die Warnbaken der Brücke. Dadurch wurden das Dach und die Kühlanlage des Aufliegers beschädigt. Der 31-Jährige konnte den Sattelzug selbst zurücksetzen und nach der Unfallaufnahme die Unterführung umfahren.