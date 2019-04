von SK

Ein 35-jähriger Autofahrer stand laut Polizei augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss, als er am späten Samstagabend gegen 22.40 Uhr mit einem Auto die Rielasinger Straße stadteinwärts befuhr und dabei nach links von der Fahrbahn abkam, wo er mit dem Auto gegen einen Baum prallte. Als eine Verkehrsteilnehmerin, die hinter dem Mann gefahren war, Hilfe leisten wollte, flüchtete der 35-Jährige zu Fuß. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei kehrte er jedoch an die Unfallstelle zurück. Die Beamten veranlassten bei dem Tatverdächtigen, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und Anzeichen von Drogeneinwirkung zeigte, die Entnahme einer Blutprobe. Wie sich herausstellte, hatte der 35-Jährige den Schlüssel des Fahrzeuges ohne Wissen des Halters an sich genommen. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste von einem Abschlepp-Unternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.