Eine Fahranfängerin hat am Sonntag gegen 14.30 Uhr einen bevorrechtigten Wagen in der Georg-Fischer-Straße übersehen und damit einen Unfall mit Sachschaden von 25 000 Euro verursacht. Das teilt die Polizei mit. Demnach fuhr die 18-Jährige von der Worblinger in die Georg-Fischer-Straße und übersah einen von rechts kommenden Wagen. Nach dem Zusammenprall mussten beide Autos abgeschleppt werden.