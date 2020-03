Aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus soll – laut Innenministerium – der Einsatzbereitschaft von Organisationen im Bevölkerungsschutz ein besonderes Augenmerk gelten und Risiken einer Infektion reduziert werden. Wie Singens Feuerwehrkommandant Andreas Egger in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt macht, empfehle das Ministerium, möglichst alle Veranstaltungen, die nicht zwingend notwendig sind, zu verschieben.

„Aus diesem Grund werden nach Rücksprache mit Oberbürgermeister Bernd Häusler die Hauptversammlung der Abteilung Stadt am 9. März und die Hauptversammlung der Gesamtwehr am 21. März hiermit abgesagt“, so Egger. Auch die Hauptversammlungen der Abteilungen Friedingen am 14. März und Schlatt unter Krähen am 15. März seien davon betroffen. Ein Ersatztermin könne noch nicht genannt werden.