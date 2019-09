von Eva Maria Vaassen

Wegen exhibitionistischer Handlungen in drei Fällen hat das Landgericht Konstanz einen 42-jährigen Mann aus dem Hegau zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt. Das Urteil fiel in einer Berufungsverhandlung. Der Familienvater war vor einem Jahr vom Amtsgericht Singen zu 1800 Euro Geldstrafe verurteilt worden und hatte sich jetzt einen Freispruch erhofft. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft wäre aus Mangel an Beweisen damit einverstanden gewesen. Das Landgericht aber beurteilte den Fall anders.

Eine 40-jährige Lehrerin und Mutter zweier Kinder traute ihren Augen nicht, als sie im Januar vorigen Jahres beim Abräumen des Mittagstischs zufällig aus dem Fenster blickte. Im Haus gegenüber stand ein nur mit einem T-Shirt bekleideter Mann direkt vor seinem Fenster und onanierte. Sie hatte ihn schon öfter hinter diesem Fenster rauchen sehen. An diesem Tag, und auch an zwei weiteren Tagen war er allerdings eindeutig mit etwas anderem beschäftigt. Er habe auch Blickkontakt mit ihr aufgenommen und sei bei seiner Tätigkeit jedes Mal ein wenig näher ans Fenster gekommen. „Der hat onaniert und mich dabei angeschaut“, erklärte sie.

Auch die Mutter wurde Augenzeugin

Er müsse, so die 40-Jährige, die Gepflogenheiten ihrer Familie gekannt haben, denn dies sei immer an den Wochentagen passiert, an denen ihr Mann nicht da gewesen sei. Einmal sei auch ihre Mutter Zeugin geworden. Doch als sie sie ans Fenster gerufen habe, habe sich der Mann schnell weggedreht. Schon nach dem ersten Mal hatte sie bei der Polizei Meldung gemacht. Aber wie hätte sie das Geschehen beweisen sollen? Sie habe ihn ja wohl nicht fotografieren können, meinte sie. Als die Mutter Zeugin geworden war, änderte sich die Beweislage und sie erstattete Strafanzeige gegen den 42-Jährigen.

Angeklagter streitet alles ab

Dieser wies die Beschuldigungen vor Gericht weit von sich. „Sowas machen nur kranke Leute“ erklärte er. Er habe eine Frau und eine Familie, und „so etwas“ habe er gar nicht nötig. Es könne durchaus sein, dass er nach dem Duschen mal spärlich bekleidet ans Fenster gegangen sei, um eine Zigarette zu rauchen. Es könne auch sein, dass er sich dabei „mal angefasst“ habe. Aber so etwas, wie die Frau es beschrieben habe, habe er nie gemacht. Anhand vorgelegter Fotos versuchte sein Verteidiger zu beweisen, dass die Sicht auf seinen Mandanten aus der Perspektive der Nachbarin durch Spiegelungen in der Scheibe gar nicht möglich gewesen sei.

Ausschließen mochte dies auch die Vertreterin der Staatsanwaltschaft nicht. Sie plädierte aus Zweifelsgründen für einen Freispruch. Das Gericht hielt dagegen die Schuld des Angeklagten für erwiesen. Die Zeugin habe alles sehr plausibel geschildert, hieß es. Weil die Taten lange zurückliegen, setzte das Landgericht die Geldstrafe herab. Dieses Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig.