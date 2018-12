von SK

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Samstag gegen 2.15 Uhr auf dem Parkplatz einer Diskothek im Industriegebiet. Während eines Streites schlug und trat laut Polizei ein 18-Jähriger dessen 19-jährige Ex-Freundin, welche sich hierauf in ein geparktes Auto rettete. Der 18-Jährige schlug hierauf die Seitenscheibe des zwischenzeitlich abgeschlossenen Autos ein, wodurch die 19-Jährige durch umherfliegende Glassplitter im Gesicht verletzt wurde. Sie wurde zunächst durch Security-Mitarbeiter der Diskothek erstversorgt und im Anschluss durch einen Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den weiterhin aggressiven 18-Jährigen in Gewahrsam. Er musste die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen.