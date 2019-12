von Carmen Biehler

Für PfarrerInnen heißt es dieser Tage in der Hochphase der Weihnachtszeit eher „Eilige Nacht“. Wie schafft man es, alles zu regeln?

Zum einen gilt das Prinzip: Eins nach dem anderen, und zwar möglichst gelassen. Zum anderen ist vieles natürlich längerfristig geplant. Mir ist es auch wichtig, offen zu sein für das, was auf einen zukommt. Es gibt viele Menschen, die einen mit ihren Ideen und Fähigkeiten unterstützen!

Nebenbei gilt es auch noch, die Vesperkirche vorzubereiten. Was sind die wichtigsten Organisationsaufgaben nach Weihnachten?

Unser großes ökumenisches Leitungsteam ist seit Ende September an der Organisation der kommenden Vesperkirche. Es gibt für jeden Bereich eigene Bereichsleiter/innen, so dass die Arbeit auf viele Schultern verteilt ist. Anfang Januar geht es dann vor allem darum, den Kirchenraum vorzubereiten, die Bänke durch Tische und Stühle zu ersetzen (ein großes Dankeschön für den städtischen Bauhof, der den Umbau vornimmt!!!), letzte Absprachen mit der Spülküche von GF vorzunehmen u.ä.. Außerdem findet die obligatorische Hygieneschulung für die Mitarbeiter statt. Und natürlich sind wir an der Planung des ökumenischen Eröffnungsgottesdienstes!

An was muss man alles denken, damit die Weihnachtsgottesdienste zur Zufriedenheit aller ablaufen und auch die Kirchenkrippe in vollem Glanz erstrahlt?

Viele Ehrenamtliche sorgen dafür, dass der Kirchenraum weihnachtlich-festlich geschmückt wird – mit Baum, Krippenfiguren, leuchtendem Weihnachtsstern, Kerzen usw. Auch bei der Gestaltung der Gottesdienste sind viele eingebunden – die Kinder beim Krippenspiel, die Musiker und Musikerinnen, Menschen, die Lesungen übernehmen und viele andere. Es ist immer wieder spannend, wie sich alles zusammenfügt, zu einem einheitlichen Ganzen wird. Inhaltlich geht es darum, die Weihnachtsbotschaft in unsere Zeit mit ihren Fragen und Themen sprechen zu lassen.

Wenn Weihnachten zum Teil des Berufsalltags wird, hat man da an Heiligabend überhaupt noch Lust, den eigenen Christbaum zu schmücken?

Zuhause habe ich keinen Christbaum. Da ich an Heiligabend ja mehrere unterschiedliche Gottesdienste habe, „wohne“ ich an diesem Nachmittag/Abend fast in der Kirche und genieße den Christbaum dort in vollen Zügen! Im Lauf der Adventszeit schmücke ich meine Wohnung nach und nach mit Sternen, mit meinem geliebten Engelsorchester aus dem Erzgebirge und einem großen Adventskranz. Ich finde es schön, wenn die Wohnung nach und nach weihnachtlicher wird.

Wo findet man als Pfarrerin Besinnlichkeit in dieser hektischen Zeit?

Für mich spielt dabei Musik eine wichtige Rolle. Die Weihnachtszeit bietet viele Möglichkeiten, selbst in einem Ensemble zu musizieren oder Konzerte zu besuchen. Am 1. Advent führte unsere Lutherkantorei gemeinsam mit dem katholischen Kirchenchor St. Peter und Paul das Magnificat von Telemann im Gottesdienst auf. Die Musik hat mich persönlich sehr inspiriert und erfüllt, sie trägt mich seitdem durch die Adventszeit.

Haben Sie für das Krippenspiel schon ein besonderes Thema gewählt?

Wir proben schon seit Mitte November mit den Kindern für das Krippenspiel! In diesem Jahr geht es um Räuber, die durch die Begegnung mit Maria und Joseph, den Hirten, Engeln und Königen ganz neue Erfahrungen machen! Die Proben machen viel Spaß, die Kinder finden sich gut in ihre Rollen hinein. Einige beteiligen sich auch mit ihren Instrumenten an der musikalischen Gestaltung des Spieles.

Was sind die schönsten Momente in dieser Zeit?

Ein ganz besonderer Moment ist, wenn alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, wenn der erste Gottesdienst beginnt. Dann freue ich mich auf die Atmosphäre, auf das Zusammenspiel der unterschiedlichen Kräfte und Menschen. Darüber hinaus gibt es viele kleine adventliche Momente: unerwartete Begegnungen, Besuche von lieben Menschen, die Entdeckung neuer Geschichten, neuer Gedanken.