von Sandra Bossenmaier

Wenn als Orgelnachspiel der letzte Satz aus der 5. Orgelsinfonie von Charles-Marie Widor, die Toccata, ertönt, hat auch der neu ernannte Kirchenmusikdirektor Georg Koch alle Hände und Füße voll zu tun. Dabei ist diese Toccata ein Paradestück für Kirchenmusiker und gerade wegen ihrer Bekanntheit eine Herausforderung, bei der Kirchenmusikdirektor Koch die Orgel in ihren vielen Facetten ertönen lässt und einen klangvollen Eindruck hinterlässt.

Für Bezirkskantor Georg Koch war es eine schöne Überraschung, als er kürzlich in Freiburg zum Kirchenmusikdirektor (KMD) ernannt wurde. Er freut sich über diesen Titel und fühlt sich geehrt, aber auch ohne diesen Titel könnte sich der Kirchenmusiker keine andere Arbeit vorstellen.

Nur vier KMD in der Erzdiözese Freiburg

Erzbischof Stephan Burger verlieh ihm den Ehrentitel, mit dem langjährige und besonders herausragende Leistungen im Bereich der Kirchenmusik gewürdigt werden. Bemerkenswerterweise gibt es in der Erzdiözese Freiburg lediglich vier Personen, die den Titel des Kirchenmusikdirektors tragen dürfen.

Pfarrer Jörg Lichtenberg, Leiter der Seelsorgeeinheit Singen, verkündete diese erfreuliche Nachricht im Festgottesdienst zu Allerheiligen in der Herz-Jesu-Kirche. „Es ist etwas Großartiges, wenn wir durch Musik in unseren Herzen etwas bewegt bekommen“, dankte er Georg Koch, der inzwischen weltweit Konzerte gibt, für sein musikalisches vielseitiges Wirken: für die Arbeit als Orgelinspektor, als Kirchenmusiker und für die Geduld mit seinen Schülern und Chören in der Region, zuletzt auch für seine Geduld mit den Pfarrern, Lithurgen und dem Kirchenchor.

Umtrunk nach dem Gottesdienst

Im Anschluss an den Gottesdienst gab es bei einem kleinen Umtrunk die Möglichkeit, dem neu ernannten Kirchenmusikdirektor zu gratulieren und ihm die Freude über diese Ehrung auszudrücken. Pfarrer Jörg Lichtenberg verglich diese mit einer tiefen Freundschaft zu Koch, der Liebe zur Kirchenmusik und mit der Liebe zu Gott selbst.