Singen Erzählzeit ohne Grenzen unter neuer Regie

Die Singener Stadtbibliothekarin Monika Bieg setzt die Tradition ihrer Vorgängerin Barbara Grieshaber fort. Das Programm für Literaturfest vom 7. bis 15. April steht jetzt. 58 Lesungen mit 33 Autoren finden in 40 deutschen und Schweizer Gemeinden

Ob Monika Bieg wusste, welches Erbe sie antrat, als sie die Leitung der Singener Stadtbibliothek und der Hegaubibliothek übernahm? – So richtig dürfte ihr das erst klar geworden sein, als sie zusammen mit ihrer Kollegin Barbara Tribelhorn in Schaffhausen begann, die "Erzählzeit ohne Grenzen" zu organisieren. Neben dem normalen Bibliotheksbetrieb mit 18 Mitarbeitern ein einwöchiges Literaturfestival auf die Beine zu stellen, ist keine Sache, die man mal schnell nebenbei erledigen kann. Das wurde Monika Bieg gleich beim Dienstantritt in Singen bewusst. Ihre ersten Arbeitstage begannen nicht mit der klassischen Amtsübergabe, sondern mit der Erzählzeit. Und das bedeutete: Autoren abholen und zu den Leseorten zu begleiten, mit Veranstaltern kommunizieren und Auftritte vor einem fremden Publikum moderieren.

Jetzt, fast ein Jahr später, hat Monika Bieg auch die andere Hälfte des grenzüberschreitenden Literaturfestivals kennengelernt. Sie hat Autoren gesucht, die zur Erzählzeit passen. Sie hat mit Verlagen verhandelt. Sie hat mit Gemeinden konferiert und besondere Veranstaltungsorte gesucht. Und sie ist froh, dass ihr die jahrelange Arbeit von Barbara Grieshaber überall die Wege geebnet hat. Weit über die Region hinaus ist die Erzählzeit bei Literaturschaffenden ein Begriff.

Mit großer Anerkennung spricht Monika Bieg von ihrer Vorgängerin, deren Erwähnung ihr bei den meisten Verlagen die Türen öffnet. Und ein ehrliches Erstaunen begleitet die Bemerkung: "Barbara Grieshaber hat alleine organisiert, was ich heute zusammen mit meiner Schaffhauser Kollegin mache."

An ihren ersten Arbeitstag, der mit dem Auftakt zur Erzählzeit 2017 begann, kann sich Monika Bieg auch noch sehr gut erinnern: "Die Atmosphäre hat mir gut gefallen." Daran möchte sie auch mit der neunten "Erzählzeit ohne Grenzen" anknüpfen.

40 Gemeinden werden sich diesmal an dem einwöchigen Literaturfest beteiligen, das vom 7. bis 15. April zwischen Bodensee und Rheinfall stattfinden wird. "Wir haben wieder sehr besondere Leseorte aufgetan", freut sich Monika Bieg. "Ganz neu dabei ist das Schloss Hohenlupfen in Stühlingen." Das Haus befinde sich in Privatbesitz. Die Hausherren hätten angefragt, ob sie eine Lesung im Rahmen der Erzählzeit ausrichten dürften. Aufgrund seiner Beliebtheit blieben auch viele Veranstalter dem Literaturfest treu. So erhielten die Zuhörer immer wieder Zutritt zu ungewöhnlichen Orten. So werde es zum Beispiel auch eine Lesung im Singener Amtsgericht geben. Die Eröffnungsfeier, die immer im Wechsel von Singen und Schaffhausen ausgetragen werde, findet diesmal wieder in der Singener Stadthalle statt.

Bei der Wahl der Autoren setzten die beiden Programmgestalterinnen auf Bekannte und Debütanten. Der Schwerpunkt liege auf Literatur aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Aber auch Autoren anderer Nationen sind vertreten. Monika Bieg freut sich auf "echte Premierenlesungen aus druckfrischen Büchern."

Der Reiz des Neuen berge aber auch die Gefahr, dass ein Werk den Publikumsgeschmack verfehlen könne. Doch dieses Risiko nimmt die Stadtbibliothekarin gerne in Kauf. "Ich nehme die Stadt Singen als weltoffen und unvoreingenommen wahr", sagt sie und freut sich über die große Freiheit und die Spielräume in der Programmgestaltung. Zwei Lesungen werden in der Stadtbücherei angeboten. Die Bibliothek, so sagt Monika Bieg, werde immer öfter von Besuchern aufgesucht, die die Räume zum kulturellen Austausch nutzen wollen. Dafür müsse man langfristig die Aufenthaltsqualität der Einrichtung steigern.

Sie sind 2018 dabei