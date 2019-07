In diesem Jahr findet das erste Weinfest Singen im Eichenhain statt – mit dem SÜDKURIER als Medienpartner. Die Vorbereitungen für die Premiere von Donnerstag, 11. Juli, bis Samstag, 13. Juli, laufen bereits auf Hochtouren. In ihrem Zuge waren die Veranstalter mit einer eigens dafür aufgebauten Hütte am Stadtfest Singen vertreten und haben eine Auswahl von Weinen der am Weinfest beteiligten Winzer präsentiert.

Hochklassiges gastronomisches Angebot

Für die Veranstalter Kay Brüggemann, Tommy Spörrer, Frank Schuhwerk und Philipp Uricher war der Stand ein voller Erfolg. „Es herrscht ein großes Interesse am Weinfest Singen. Die meisten Gäste wussten bereits Bescheid. Der Eichenhain muss sich aber noch als Marke etablieren.“ berichtet Frank Schuhwerk. Beim Weinfest im Eichenhain werden lokale und regionale Winzer, Weingüter und -händler ein hochklassiges gastronomisches Angebot präsentieren. Ein musikalisches und kulturelles Rahmenprogramm wird für Unterhaltung und Kurzweil sorgen.