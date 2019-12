Singen vor 2 Stunden

Erste Filiale in Singen wird keine Silvesterartikel mehr verkaufen: Wir haben nachgefragt wo Raketen und Böller noch erhältlich sind

Das Silvester-Feuerwerk steht immer mehr in der Kritik. Deutschlandweit stoppen immer mehr Filialen den Verkauf von Raketen und Co. Nun zieht auch eine Edeka-Filiale in Singen nach.