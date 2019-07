von SK

Eine 64 Jahre alter Autofahrerin hat am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in der Berliner Straße 27-jährigen Motorrollerfahrer übersehen und ihn bei einem Zusammenstoß schwer verletzt. Wie die Polizei informierte, fuhr die Frau vorwärts aus einer Parkbucht am Straßenrand hinaus und bog verkehrswidrig nach links in die Berliner Straße ein. Dabei übersah sie den 27-Jährigen auf seinem Roller, der vom Kreisverkehr Berliner Platz kam. Beim Zusammenstoß wurde er über die Motorhaube des Wagens geschleudert und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, wie die Polizei weiter informierte. Er musste von einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei beziffert den Schaden auf mehr als 5000 Euro.