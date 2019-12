Die Mischung sorgt dafür, dass die Neujahrsempfänge von Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler regelmäßig für eine restlos gefüllte Stadthalle sorgen. Auch bei der Veranstaltung am Freitag, 17. Januar, wird die Einordnung der Entwicklung der Stadt aus Sicht des OBs mit witziger Ergänzung präsentiert – Letzteres übernehmen die Flaschenmusiker von GlasBlasSing. Nach dem Bühnenprogramm ist Gelegenheit zur Aussprache im Foyer der Stadthalle, die Bewirtung übernehmen Mitarbeiter und Auszubildende der Stadtverwaltung.

Im Mittelpunkt des Abends steht der Rück- und Ausblick von Bernd Häusler, der diese Gelegenheit zugleich für die Ehrung von verdienten Mitbürgern nutzen wird. Beim Auftritt der GlasBlasSing erwartet das Publikum danach ein „Upcycling“ der etwas anderen Art: Wie es dazu in einer Mitteilung der Stadthalle heißt, zeigt die seit mehr als zehn Jahren bestehende Gruppe, was man mit Party-Überresten so alles machen kann. Flaschen werden dabei als Allround-Instrumente genutzt, die wie Schlagzeug, Bass, Gitarre, Flöte oder Steeldrum klingen und mit denen sich so einige Melodien leichthändig generalüberholen lassen. In Singen präsentieren die Künstler ihr Programm „Flaschmob“ – laut eigener Aussage das „mit Abstand beste Flaschenmusikprogramm aller Zeiten“.

Karten gibt‘s am 8. Januar

Platzkarten für den Neujahrsempfang sind für eine Reservierungsgebühr von jeweils drei Euro ab Mittwoch, 8. Januar, um 9 Uhr in den Büros der Tourist Information Singen, Stadthalle oder Marktpassage erhältlich. Wegen der zu erwartenden Nachfrage werden pro Person maximal zwei Karten ausgegeben, eine telefonische Reservierung ist nicht möglich. Wie üblich, ist ein Kartenkontingent für geladene Gäste vorgesehen, mehr als 600 Karten gehen aber in den Verkauf. Der Erlös wird jedes Jahr für einen sozialen Zweck gespendet, diesmal wird das Frauenhaus Singen unterstützt. Einlass am Veranstaltungsabend ist ab 18 Uhr.