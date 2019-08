Die Polizei sucht nach einem Hundehalter, dessen Rotweiler am Sonntag einen kleinen Hund ins Maul genommen und verletzt hat. Laut Polizei soll der Besitzer des Rottweilers gegenüber des Besitzers der zwei kleinen Hunde aggressiv geworden sein und ihn vom Stuhl gestoßen haben. Der 35 Jahre alte Besitzer zweier kleiner Hunde saß Sonntag gegen 19.10 Uhr vor einem Lokal in der Uhlandstraße in Singen, als ein Rottweiler einen seiner Hunde verletzte. Der Rottweiler trug zwar eine Leine, sei aber nicht daran geführt worden. Als der 35-Jährige den Rottweiler-Besitzer ansprach, drohte dieser ihm mit Schlägen. Und als die Polizei verständigt wurde, ging er mit seinem Rottweiler davon.

Gesucht wird ein etwa 30-jähriger Mann, 1,75 Meter groß und mit schmächtiger Figur sowie kurzen, dunkelbraunen Stehhaaren. Hinweise an das Polizeirevier Singen unter Telefon (0 77 31) 88 80.