von Nicola M. Westphal

Singen – Zu Recht wird Martin Frank als der Shooting Star der Kabarettbühne gefeiert. Am Freitagabend lieferte er in der Singener Gems ein unglaublich komisches, vielfältiges, authentisches, teils sozialkritisches Unterhaltungsprogramm. Einzig der Künstler und ein Mikrofon – weder Requisite, noch Bühnenbild – reichen aus, um das Publikum zu begeistern.

Der Niederbayer macht sein „Womapp“ (Warm-Up) noch selbst. Er kommt auf die Bühne, nimmt Kontakt mit dem Publikum auf, freundet sich zunächst mit Uschi aus einer der vorderen Reihen an und testet so die Stimmung in Singen. Als er dann offiziell noch einmal auf die Bühne kommt, empfängt ihn tosender Applaus, den er geschmeichelt mit: „Singen, Sie san ja vogelwuild“ kommentiert.

Intelligent und sympathisch

Sofort ist das Eis gebrochen und der junge Kabarettist mit dem rollenden R und dem unschuldigen Augenaufschlag entpuppt sich als wahre Rampensau. Er wolle nicht mit dem Modetrend junger Männer mithalten, erzählt er, mit dem Flanking-Look, der Sommer wie Winter einen Blick auf die Knöchel freigibt. Überhaupt ist er nicht der typische 27-Jährige, hat er doch in seinen jungen Jahren schon eine Vielzahl von Ausbildungen absolviert. Der in Zügen autobiografische Lebenslauf ist Teil des Programms.

„Etwas Gscheid‘s gelernt“ hat er (im Rathaus) und dort als Standesbeamter gearbeitet, schließlich sei er seinem Bühnendrang gefolgt. Er erzählt viel über seine niederbayerische Heimat, den elterlichen Bauernhof und vor allem über seine Oma. In Teilen erinnert er ein wenig an den jungen Hape Kerkeling und an das bewährte Traumschiff-Surprise-Team von Bully Herbig. Bei den in das Programm eingeflochtenen klassischen Liedern überrascht er mit seiner kraftvollen Baritonstimme. Das Publikum war sich am Ende des Abends wohl einig: Ein außergewöhnlicher und durchweg lustiger Abend mit intelligentem Kabarett und einem durch und durch sympathischen Künstler.