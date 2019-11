Direkt an der Bundesstraße B 314 eröffnet das MIZU Marine Center. Hier können auf insgesamt 1800 Quadratmetern Träume auf dem Wasser wahr und gepflegt werden. Schon von außen ist das neue Gebäude in Hilzingen mit der vollverglasten Schrägfassade und den vier großen in rot leuchtenden Buchstaben „MIZU“ eine wahre Schönheit. Innen besticht das Gebäude durch ein modernes Design und eine hochwertige Ausstattung. „Das neue Gebäude muss zu unseren Produkten passen“, erklärt Firmeninhaber Michael Zupritt, der das MIZU Marine Center komplett nach seinen Vorstellungen bauen ließ.

Ausgewählte Cobrey-Schönheiten sind im hellen Ausstellungsraum zu bewundern. Die Cobrey 28 SC ist das neueste Modell, eine fast neun Meter lange Yacht in italienischem und edlem Design. Es ist ein Leichtes, sich eine Fahrt damit durch das offene Meer oder eine Ruhepause auf dem stillen Bodensee vorzustellen. Entweder spürt man dabei eine salzige Meeresbrise oder das Kitzeln der Sonne auf der Haut inmitten des Bodensees, fernab von anderen Badegästen. Das MIZU Marine Center berät seine Kunden individuell und geht auf die Wünsche und Vorstellungen derer ein. Passende Lösungen können für jeden Geschmack und in verschiedenen Preisklassen erarbeitet werden.

MIZU steht übrigens für Michael Zupritt, den Geschäftsführer und Inhaber des MIZU Marine Centers und der in direkter Nachbarschaft befindlichen Produktionsstätte für Motorradzubehör. Ein schöner Zufall ist es, dass Mizu übersetzt aus dem Japanischen Wasser bedeutet.

Neben dem Handel mit Booten und Yachten bietet das MIZU Marine Center eine fachmännische Bootswerkstatt für Reparaturen aller Art und eine Servicebetreuung an. Außerdem werden Classicboote, wahre Liebhaberstücke, der Marken Boesch, Riva oder Petrazzini angeboten.

Das Gefühl der Freiheit auf dem Wasser, die sich mit Motorbooten oder Yachten des Volvo- und Cobrey-Vertragshändlers erleben lässt ist übrigens eine Freiheit, die nicht ein unbezahlbarer Traum bleiben muss. Das MIZU Marine Center ist auch bei der Beratung und dem Kauf von gebrauchten Booten behilflich, die bereits ab einem vierstelligen Kaufpreis zu bekommen sind.

Tag der offenen Tür

Am Samstag, 23. November, und Sonntag, 24. November, gibt es im Rahmen der Neueröffnung des MIZU Marine Centers in Hilzingen, Weidgang 8-14 einen Tag der offenen Tür mit einer Boat Show. Vorgestellt werden die neuen Cobrey Modelle sowie Classic- und Gebrauchtboote. Das Team des MIZU Marine Centers steht gerne für Fragen und Informationen, auch zur Bodenseezulassung, zur Verfügung.