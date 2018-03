Gottmadingen Erfolgreicher Gewerbetag trotz Winterwetter

In Gottmadingen präsentierten sich lokale Geschäfte und Betriebe. Zahlreiche Interessierte trotzten Schnee und Kälte. In einem eigens dafür aufgestellten Zelt wurden Essen und Trinken angeboten.

Am Wochenende stand die Hegaugemeinde Gottmadingen ganz im Zeichen der ansässigen Betriebe: Mit den Gewerbe- und Aktionstagen präsentierten die Geschäfte im Ortskern und die Firmen im Gewerbegebiet Goldbühl, Industriepark und der Gewerbezone Katzental die Vielfalt in Handel, Produktion und Dienstleistungsbereich. Einzig das Wetter spielte nicht mit, mit Schnee in der Nacht zum Sonntag meldete sich der Winter zurück. Dennoch nutzten zahlreiche Interessierte das Angebot und informierten sich über die Neuigkeiten der Frühjahrssaison.

E-Bikes können getestet werden

Bei Fahrrad Graf waren E-Bikes, Mountain-Bikes und City-Räder gefragt, wobei neue Designs und die Weiterentwicklung der Akkus bei E-Bikes auf Interesse stießen. Speziell für die Aktionstage stand ein so genannter E-Bike Truck bereit, in dem Elektro-Fahrräder getestet werden konnten. "Die Besucher lassen sich beraten und kaufen auch", waren Inhaber Rigo Raatz und seine Frau Ester mit der Resonanz bei dem Wetter zufrieden. Einen weiteren Grund für die geringeren Besucherzahlen sahen sie in dem gleichzeitig stattfindenden Ostermarkt in Engen und dem verkaufsoffenen Sonntag in Radolfzell.

Manch ein Besucher hatte sich jedoch ganz gezielt für Gottmadingen entschieden, so wie Christian Egner, er war mit seiner Familie aus Konstanz gekommen. Sie interessierten sich für die Delikatessen von Markus Bruderhofer, Egner meinte: "Es hat sich rumgesprochen, dass er feine Leckereien macht." Gleichzeitig wollten sie nach einem Fahrrad für die Tochter schauen und sich über E-Bikes informieren.

"Delikat essen" war bei Markus Bruderhofer Programm. Seine selbstproduzierten Feinkost-Spezialitäten mit Zutaten aus der Region konnten probiert werden, darunter zahlreiche Varianten der Höri-Bülle, Kräuterpasten und Peschto, eine spezielle Eigenmarke. Dazu war Essen und Trinken in einem eigens aufgestellten Zelt geboten, in dem die Band Extraschicht auch für musikalische Umrahmung sorgte. Als neues Angebot stellte Bruderhofer das "Delikatess-Kischtle" vor, das mit Spezialitäten aus dem Sortiment nach Hause geliefert wird und auch passende Rezepte beinhaltet.

In der Gewerbestraße waren schon von Weitem zwei Arbeitsbühnen der Firma Schwenk zu sehen, die sich hoch über das Gelände der Firma Brachat & Schönle reckten. Am Samstagnachmittag herrschte vor dem Firmengebäude und im Verkaufsraum eine beachtliche Besucherfrequenz. "Es war schon mal mehr los", musste zwar Carolin Schönle feststellen, aber die Stammkundschaft sei schon gekommen. Die Hauptgruppen seien Landwirte und anspruchsvolle Gartenbesitzer. "Die informieren sich über Neuigkeiten, holen Angebote ein und kaufen auch", war Schönle sehr zufrieden mit der Besucherresonanz.

Auch bei der Firma Osann, Spezialist für Kindersitze, Kinderwagen und Zubehör, gingen die Kunden ein und aus. "Wir bieten Sicherheit fürs Kind, wir verkaufen technische Gegenstände. Die braucht man, egal wie das Wetter ist", sieht Stephan Osann das ganz pragmatisch.