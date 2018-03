Gottmadingen Erfolg bei Jugend forscht: Wie eine Gymnasiastin Feinstaub aus dem Schornstein auffangen will

Alice Cornelia Höfler gewinnt beim Landeswettbewerb Jugend forscht. Sie hat einen Feinstaub-Filter für Kamine entwickelt. Den findet die Jury so gut, dass sie glaubt, dass er in Serie gehen könnte.

Hat sie ein effizientes Mittel gegen Feinstaub gefunden? Die Juroren des Landeswettbewerbs von Jugend forscht waren von der Lösung der Schülerin des Hegau-Gymnasiums in Singen so angetan, dass sie Alice C. Höfler aus Gottmadingen mit dem 1. Preis im Bereich der Interdisziplinären Projekte auszeichneten. Damit ist Höfler die erste Singener Schülerin, die am Bundeswettbewerb des renommierten Jungforscher-Wettbewerbs teilnehmen darf. Ende Mai wird sie dann mit ihrem Projekt "Planung, Bau und Einsatz eines Feinstaub-Nassabscheiders für Kleinfeuerungsanlagen" in Darmstadt gegen die Landessieger aus anderen Bundesländern antreten.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Höfler am Landeswettbewerb teilgenommen und den Einzug ins Bundesfinale nur knapp verpasst. Das damalige Projekt des Baus eines Kleinkachelofens hat die Achtzehnjährige nun ergänzt und für Kleinfeuerungsanlagen eine innovative Lösung für die Filterung des Feinstaubs anhand eines Nassabscheiders entwickelt. In zahlreichen Versuchen hat sie die Wirkung des Feinstaubfilters mit verschiedenen Brennstoffen, Waschflüssigkeiten und Filtereinstellungen erforscht. Und das mit Erfolg. Ihre Konstruktion hält einen Großteil der vom Kleinkachelofen erzeugten Feinstaubpartikel zurück.

Wird beim Nassabscheider eine basische Waschflüssigkeit, also Wasser mit Waschmittel, eingesetzt, kann die Entwicklung Höflers sogar stolze 98 Prozent des Feinstaubs filtern. Der Filter kann einfach vom Schornstein getrennt und wieder angedockt werden. So ist die unkomplizierte Reinigung des Schornsteins weiterhin machbar, was für die Praxis einen großen Vorteil darstellt. Der Bau des Filters für handelsübliche Kachelöfen und andere Kleinfeuerungsanlagen ist nach dem gleichen Prinzip des Prototyps möglich. Es lässt sich davon ausgehen, dass das von ihr erforschte Prinzip beim Bau von Kachelöfen tatsächlich schon bald Anwendung finden wird und so der Feinstaubbelastung aktiv entgegengewirkt werden kann.

Offensichtlich sahen es auch die Experten im Umfeld des Jugend forscht-Wettbewerbs so, denn Höfler erhielt neben dem 1. Preis im Wettbewerb als weitere Auszeichnungen von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt den Sonderpreis Umwelttechnik, vom Bundesumweltministerium den Sonderpreis Umweltschutz sowie als Sonderpreis eine Einladung zur Abschlussveranstaltung der Nobelpreisträger-Tagung Ende Juni auf der Insel Mainau.

Martin Stübig, der betreuende Lehrer am Hegau-Gymnasium, der Alice Höfler auch beim Wettbewerb im Stuttgarter Haus der Wirtschaft unterstützte, freute sich über den großartigen Erfolg: "Alice hat das alles sehr eigenständig gemacht und hat viele kreative Ideen. Da musste ich gar nicht viel unterstützen", lobte er die Jung-Forscherin. "Sie bringt außergewöhnlich viel Talent mit." Deshalb mache er sich auch keine Sorgen, dass sie auch das anstehende Abitur trotz des Bundeswettbewerbs und weiterer Einladungen zu Ausstellungen und Veranstaltungen gut meistern werde.

Singener Schüler sammeln Wettbewerbserfolge

Beim Wettbewerb Jugend forscht nahmen neben Alice Höfler noch weitere Schüler der Singener Schulen teil.