Zum Brand eines Erdbeerstandes kam es am Mittwoch gegen 21.45 Uhr an der Singener Straße auf dem Feldweg Richtung Aach. Die Feuerwehr Singen konnte das Feuer schnell löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei geht von Brandstiftung ausgegangen. Hinweise bitte an die Polizei Singen, (0 77 31) 888-0.

Aufgelistet Die fünf meist

geklickten Artikel auf suedkurier.de/singen Großbrand auf dem Singener Hohentwiel vernichtet Hof-Gebäude (18 110)

Bilder vom Brand eines Hof-Gebäudes auf dem Hohentwiel (5972)

Bundespolizei übt Antiterroreinsatz in Singen (5304)

Der Binninger Baggersee: Wenn Baden eigentlich verboten ist (3472)

Udo Klopfer: Wie der Chef der Sparkasse Hegau-Bodensee mit 3,3 erfolgreich durchs Leben kam (2521) Quelle: webtrekk-Report