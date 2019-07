Ein 74-Jähriger ist mit seinem Pedelec gegen ein Auto geprallt und dabei gestürzt. Laut Polizeiangaben war der Mann am Dienstag gegen 8 Uhr entgegen der Fahrtrichtung des Fahrradweges unterwegs, als er die Romeiasstraße in Singen querte und es zum Unfall kam. Dabei wurde der Senior an den Knien und der Hüfte verletzt, weshalb der Rettungsdienst ihn ins Krankenhaus brachte. Vor dem Unfall hatte die 56-jährige Autofahrerin an der Einmündung auf der Ekkehardstraße angehalten, um einem Autofahrer die Vorfahrt zu gewähren. Der Radfahrer querte ihren Weg, als sie anschließend in die Ekkehardstraße fuhr.