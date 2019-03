von SK

Opfer eines Betruges wurde laut Polizei eine betagte Seniorin am Dienstag in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15.45 Uhr. Die Frau erhielt einen Telefonanruf von ihrer angeblichen Enkelin, die vorgab, dringend 15 000 Euro für eine Wohnung in Konstanz zu benötigen. Als die Seniorin zustimmt, soll die Unbekannte ein Taxi bestellt haben, das die Geschädigte zur Bank und wieder nach Hause brachte.

Überlingen Beliebte Tricks von Betrügern Das könnte Sie auch interessieren

Kurze Zeit später meldete sich die unbekannte Frau nochmals telefonisch, um das Abholen des Geldes durch einen Mitarbeiter des Notars anzukündigen. Als gegen 15.45 Uhr ein Mann vor der Haustür stand, übergab die Seniorin das Geld.

Erst nachdem die echte Enkelin gegen 17 Uhr bei der Geschädigten erschien, fiel der Betrug auf und die beiden Frauen informierten die Polizei.

Folgende Personenbeschreibung des Geldabholers gab die Seniorin an: etwa 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß, kräftige bis mollige Statur, schwarze Jacke und schwarze Hose, Schiebermütze.

Personen, die im Bereich der Feldstraße in Singen etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen in Verbindung zu setzen, Tel. (07731)888-0.