von Nicola M. Westphal

Elvis lebt. Das hätte man zumindest am vergangenen Freitagabend in der Gems meinen können. Im typisch weißen Anzug mit blinkenden Applikationen schmachtete Jan Melzer, Mitglied der A-Capella-Comedy-Band Lalelu, allerdings statt "Love me Tender" "Love me Tinder" ins Mikrofon. Er besang damit die Untiefen und Missverständnisse von Online-Partnerbörsen.

Lalelu, das sind außerdem Tobias Hanf, Sanna Nyman und Frank Valet. Mit einem Mix aus Komik, Parodie, Show und vor allem grandiosem Gesang, zündete das aus Hamburg stammende Quartett ein Feuerwerk der Unterhaltung. Insider wissen um Unterhaltungswert und Professionalität von Lalelu – die Tickets waren im Vorverkauf schnell vergriffen. Als Intro groovten die Akteure beim Song "Uptown Funk". Auch ihre leichtfüßige Tanzeinlage sorgte für Stimmung und das Publikum schnippte und klatschte begeistert mit.

Jeder einzelne Künstler punktete mit unterschiedlichen Talenten. So parodierte Tobias Hanf ebenso glaubhaft wie urkomisch unter anderem Peter Maffay, Angela Merkel, Gerhard Schröder oder Jogi Löw. Außerdem schlüpfte er mit Fliege, gelben Pullunder und blonder Perücke in die Rolle eines Bestatters aus dem Emsland, der dem Publikum erklärt, wie die Liebe funktioniert – und nebenbei noch kräftig die Webetrommel für sein Bestattungs-Bonusprogramm rührt.

Frank Valet grübelte über Renovierungsarbeiten, die er im Traum ausführt, und Sanna Nyman stellte die Me-Too-Debatte auf den Kopf, indem sie höchst authentisch eine betrunkene Emanze spielte, die eigentlich nur Sex will, während der Macho-Südländer vor ihr, "voll krass" und ernsthaft eine feste Beziehung anstrebend, auf die Knie geht. Ein Höhepunkt sicherlich die Ballermann-Oper "Der Bierkönig", in der "Sangria-Hits" zu klassischer Musik interpretiert wurden.

Die Künstler überzeugten mit Spielfreude, einer enormen Spanne unterschiedlicher Genres und ersetzten mit ihrem A-Capella-Gesang ein ganzes Orchester. Zum Schluss feierten sie sich in einem coolen Rap selbst. Zurecht!