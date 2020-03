Es gibt Menschen, welche mit ihrer Fröhlichkeit und Lebensfreude die Gesellschaft spürbar zu begeistern wissen. „Ekkehard Halmer hat eine penetrant gute Laune, die ansteckender ist als jeder Virus dieser Welt“, charakterisierte Roland Matt, Dirigent der Musikkapelle Bohlingen, seinen Freund und Dirigentenkollegen des Kirchenchores.

Der Musikverein und der Kirchenchor im Singener Stadtteil Bohlingen sind in den vergangenen 25 Jahren bei der Ausrichtung gemeinsamer Weihnachts- und Sichelhenke-Gottesdiensten zu einer Einheit geworden. Einer der verlässlichen Garanten dafür war Ekkehard Halmer, der nun nach 25 Jahren als Chorleiter des Kirchenchores verabschiedet wurde. 170 begeisterte Besucher in der Pfarrkirche, darunter Oberbürgermeister Bernd Häusler, dankten der Frohnatur Halmer mit stehendem Beifall für dessen Lebenswerk im Kirchenchor.

Zum Abschluss gab es noch einmal ein Feuerwerk aus Musik und Gesang in dem Gotteshaus, das Ekkehard Halmer seit seiner Kindheit im Glauben an Gott als Ministrant begleitet hat. 20 Jahre war er Basssänger und Organist, bevor er 1995 das Amt des Chorleiters von seinem Vater Ernst Halmer übernommen hatte. Lateinischer Gesang des Chores aus der Messe „Brève Nr. 7“, Kirchenlieder und rhythmische Gospelmelodien der Musikkapelle sorgten für eine denkwürdige Verabschiedung.

Selbst die Geistlichkeit mit Pfarrer Arthur Steidle, Diakon Wilfried Ehinger und dem früheren Pfarrer Bernhard Herbstritt klatschte dazu begeistert mit. Auf der Empore dirigierte Ekkehard Halmer ein letztes Mal seinen Chor, an der Orgel wurde er von seinem Bruder Lothar Halmer begleitet.

Mit Wehmut blickte Ulrike Wehrle vom Führungskreis des Kirchenchores auf das Wirken von Ekkehard Halmer zurück. „Er hat es mit seiner herzlichen Art geschafft, den Chor zu formen und viele kirchliche und weltliche Anlässe mit zu organisieren. Einer der vielen Glanzpunkte war das 125-jährige Chorjubiläum mit einem tollen Festprogramm“. erzählte Ulrike Wehrle.

Sie erzählte humorvoll, dass Ekkehard Halmer neben dem Kirchenchor noch andere Hobbys habe, die ihm heilig seien. „Wenn sein Lieblingsverein, der FC Bayern, Fußball spielte, gab es auch mal nur eine kurze Probe, und an der Fasnet steht die Poppelezunft in Singen im Vordergrund.“ Eine Ruhebank für seinen Garten mit Bayern-Kissen gehörte zu den Abschiedsgeschenken seiner Freunde, doch darauf wollte sich Ekkehard Halmer mit seiner Frau Marianne und Enkel Jonas nur kurz ausruhen.

Wer „Ekke“, wie ihn seine Bekannten nennen, kennt, der weiß, dass die Musik ein wichtiger Teil seines Lebens ist. Im Gemeindehaus, wo sich die Besucher nach dem Gottesdienst trafen, ergänzten sich der Kirchenchor und die Musikkapelle noch einmal mit rhythmischen Chorälen, begleitet von Lothar Halmer am Bechstein-Flügel.

Der anonyme Spender dieses wertvollen Instruments verfügte im Jahre 2002, dass ein Schlüssel jeweils dem Dirigenten des Kirchenchores ausgehändigt werden soll. Der Nachfolger von Ekkehard Halmer wird Sven Mendel sein.

Frauen an der Orgel

Nach dem Abschied von Ekkehard Halmer wird Sven Mendel den Kirchenchor weiterführen. Ekkehard und davor sein Vater Ernst Halmer leiteten den Kirchenchor zusammen 52 Jahre lang. In der 140-jährigen Ära des Kirchenchors waren ausschließlich Männer als Dirigenten tätig. Dagegen begleiteten bereits zwei Frauen die Gottesdienste in der Bohlinger Kirche als Organistinnen.

In den Jahren um 1980 begleitete Elisabeth-Maria Hiest die Gottesdienste an der Orgel. Zuvor, in den Jahren zwischen 1950 und 1960, als Schulleiter Peter Rothenberger Dirigent des Kirchenchores war, spielte dessen Tochter Annemarie an der Orgel in der Kirche. Sie heiratete später Ernst Auer aus Bohlingen und ist die Mutter der bekannten Schauspielerin Barbara Auer.