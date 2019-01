von SK

Der Unfall ereignete sich bei Steißlingen in einer leichten Rechtskurve zwischen Kreisverkehr und Unterführung der B33 in Richtung Singen gegen 13.30 Uhr am Mittwoch. Durch den Aufprall der Eisplatte wurde die Frontscheibe beschädigt. Der Fahrer ist durch einen Glassplitter vermutlich nur leicht verletzt worden, berichtet die Polizei. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Sachverhalt und den Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Telefon (07733) 99 600, zu melden.