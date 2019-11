Bei einem Abfallverwerter in der Singener Südstadt bricht am Sonntagnachmittag ein Brand aus. Für 150 Einsatzkräfte beginnt damit ein schweißtreibender Einsatz. Auch am Montag ist das Feuer noch nicht vollständig gelöscht. Wir erklären, warum...

Bild: Feuerwehr Singen