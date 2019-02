von Nicola M. Westphal

Am Donnerstag, 21. Februar, wird es für Schülerinnen und Schüler in der Singener Stadthalle wieder die Gelegenheit geben, das in der Theorie erworbene Wissen in der Praxis zu erproben. Bereits zum 8. Mal organisiert eine Klasse des Berufskolleg 1 der Robert-Gerwig-Schule die Internationale Bodensee-Schülerfirmen-Messe (IBS) in Singen. Hier stellen Schülerinnen und Schüler kaufmännischer Schulen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ihre selbst gegründeten fiktiven Unternehmen vor.

Rund 39 fiktive Firmen unterschiedlicher Branchen werden sich dabei präsentieren. Die Teilnehmer können auf der Messe ihre Erfahrungen austauschen und Geschäftsbeziehungen knüpfen. Dabei werden alle Prozesse, vom Einkauf bis zum Verkauf über Lagerwesen und Lohnabrechnungen bis hin zum Sozialversicherungsnachweis virtuell durchgeführt. Die Jugendlichen bekommen einen Einblick in die Geschäftswelt, üben sich im Kundenkontakt und tätigen geschäftliche Transaktionen. Übungsfirmen aus ganz Deutschland nutzen die Plattform, einmal jährlich das Geschäftsleben mit seinen täglichen Herausforderungen kennenzulernen.

Agentur Gerwig ist für die Organisation zuständig

Organisiert wird die Messe von der Agentur Gerwig, einer Schülerfirma der Singener Robert-Gerwig Schule. Das Team der Agentur agiert gruppenweise in unterschiedlichen Bereichen. Neben Zuständigkeitsbereichen wie Katalog, Design sowie Akquise und einzelnen Workshops ist auch eine Sponsoring Abteilung vertreten, in der Gule Sümer tätig ist. Sie erzählt: "Wichtig ist, dass wir Sponsoren finden, die unser Projekt unterstützen. Für uns galt es, eine Infomappe zu erstellen und anschließend telefonisch und dann persönlich Kontakt mit den Firmen zu knüpfen, um sie von unserer Arbeit zu überzeugen."

Auch dieses Jahr haben sich die Akteure mächtig ins Zeug gelegt und per Mail und Post Einladungen versendet, um möglichst viele Mitwirkende, Übungsfirmen und Besucher zu gewinnen. Die Lehrer Stefan Klocke und Alexandra Liehr stehen zwar als Fachberater zur Seite, betonen jedoch, dass alle Entscheidungen über Flyer, Gestaltung der Messeboxen und vieles mehr komplett bei der 30-köpfigen Agentur Gerwig liegt.

Projekt mit stattlichem Etat

Der Lehrer Stefan Klocke resümiert die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren: "Es ist immer wieder beeindruckend, die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler zu sehen. Während für sie die IBS zu Anfang noch 'normaler Unterricht' ist, wird ihnen im Laufe der Zeit der Umfang des Projektes erst richtig bewusst. Diese Messe ist ein riesiges Projekt, mit einem stattlichen Etat. Für die Akteure ist das ein erster – wenn auch nur virtueller – Schritt in das Berufsleben, und aus einem Unterrichtsfach wird für sie ein richtiges Business, in dem sie am Ende bereit sind, selbständig zu agieren, auch mal über Pausen hinweg zu arbeiten und eigenverantwortlich zu handeln. Und Lehrer sind am Ende immer wieder aufs Neue erstaunt, was dabei herauskommt und wie die Beteiligten an dem Projekt wachsen."