„Ein Raum ohne Bücher ist wie ein Körper ohne Seele!“ So steht es an der Wand zwischen den Bücherregalen. Der Satz von Cicero liest sich wie das Motto für die neue Zweigstelle der Singener Stadtbücherei am Kirchplatz in Überlingen. Durch den Hintereingang des Rathauses gelangt man über eine Treppe ins erste Obergeschoss. Dort befinden sich die renovierten Räume mit inzwischen 2700 Medien. Ein Teil der Wände ist mit Kunstwerken aus gefalteten Büchern geschmückt. Tanja Gnädig betreut die erweiterte Zweigstelle. Sie hat mit Unterstützung von Sabrina Bücheler vom Lesecafe Singen die Räume ansprechend dekoriert. Geöffnet ist an zwei Tagen pro Woche: Dienstag 16 bis 18 Uhr sowie Donnerstag von 14 bis 17 Uhr.

OB Häusler schildert die Geschichte der Bücherei

Bei der kleinen, aber feinen Eröffnungsfeier herrscht reges Interesse. Mit glasklarem Gesang stimmte die Jugendkantorei Aachtal die Besucher aus Überlingen und Singen auf den Abend ein. OB Bernd Häusler übernahm die offizielle Eröffnung der Zweigstelle mit einem Querschnitt durch die Geschichte der Bücherei Überlingen. Ein Dank ging an den Ortsvorsteher und den gesamten Ortschaftsrat für die Unterstützung während der Umbauphase. Ortsvorsteher Bernhard Schütz, der in Überlingen die Grundschule besuchte, erzählt, wie 1957 im Flur des alten Schulhauses mit einer Jugendbücherei alles begann. Erst im Januar 1972 wurde durch die Eingemeindung von Überlingen daraus eine Zweigstelle der Singener Stadtbücherei. Später verlagerte man die kleine Bücherei aus Platzmangel vom Schulhaus ins Obergeschoss des Rathauses.

„50 aktive Leser besuchen regelmäßig unsere Überlinger Zweigstelle“, berichtet Monika Bieg, Leiterin der Stadtbücherei. „1500 Kinder- und Jugendbücher sowie 150 Kinder-CDs stehen für die Überlinger Jugend bereit. Begehrt sind aber auch Spiele zur Ausleihe. Erwachsene finden dort ebenfalls eine große Auswahl an Romanen und Sachbücher“. Die kleine Leseecke lädt zum Verweilen ein und kann als Treffpunkt genutzt werden. Wer sein gewünschtes Buch hier nicht findet, kann online in der Filiale auf den gesamten Bestand der Stadtbücherei zugreifen. Bevor der Abend mit Canapés und Getränken zu Ende geht, unterhält das Ensemble vom Musikverein Überlingen mit einem Menuett von Mozart.