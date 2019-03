von SK

Nach vier großartigen Tourneen und über 350 000 begeisterten Besuchern geht die erfolgreichste Musical-Biographie über den „King of Rock’n’Roll“ dieses Jahr erneut auf Tour durch Deutschland, Österreich und Skandinavien. Am Donnerstag, 25. April (20 Uhr) gastiert das Spektakel in der Singener Stadthalle.

Elvis Presley, der weltweit erfolgreichste Solo-Künstler aller Zeiten, wurde nur 42 Jahre alt. Er prägte mit seiner Musik mehrere Generationen. Um dem „King“ ein musikalisches Denkmal zu setzen, ging „Elvis – Das Musical“ 2015 erstmals auf Tournee. Das zweieinhalbstündige Live-Spektakel präsentiert Elvis Presleys gesamtes musikalisches Repertoire und lässt sein Leben eindrucksvoll Revue passieren.

Erstklassige Sänger, Schauspieler, Showgirls und die Las Vegas Showband garantieren ein unvergessliches Musik-Erlebnis. „Elvis – Das Musical“ hat mit Grahame Patrick den weltweit besten Elvis-Darsteller in seinen Reihen – und natürlich werden alle großen Hits live interpretiert. Seine Einzigartigkeit erhält „Elvis – Das Musical“ auch durch die Einbindung von Zeitzeugen. Ed Enoch, Leiter des legendären Stamps Quartet, stand bei über 1000 Konzerten mit Elvis auf der Bühne. Auch auf der "Elvis – Das Musical"-Tournee wird er mit dem Stamp Quartet die Show unterstützen. Ebenfalls mit dabei ist auch Elvis‘ früherer Tour-Manager Ed Bonja.

Karten zu gewinnen

Für diese Veranstaltung verlost der SÜDKURIER drei mal zwei Karten. Wer Karten gewinnen möchte, sollte die SÜDKURIER-Nummer (01379) 37 05 00 44 anrufen. Teilnahmeschluss ist am Dienstag, 26.3., 12 Uhr. Ein Anruf kostet jeweils 50 Cent aus dem Festnetz, Mobilpreise sind höher. Bitte Namen, Adresse und als Lösungswort „Elvis“ nennen. Die Gewinner werden veröffentlicht und können die Karten an der Abendkasse abholen.

Karten gibt es auch im Vorverkauf in allen SÜDKURIER-Geschäftsstellen (in Singen bei Buch Greuter), telefonisch unter (08 00) 9 99 17 77 oder im Internet unter http://www.suedkurier.de/tickets