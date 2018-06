Singen Eine Stadt im Takt von Hörnern, Trommeln und Trompeten: 7000 Musiker feiern in Singen das Verbandsmusikfest

Der Blasmusikverband Hegau-Bodensee feiert sein 125-jähriges Bestehen. Und das lautstark: 7000 Musiker bevölkern zwischen Freitag und Sonntag die Innenstadt. Der Höhepunkt: Ein gemeinsamer Auftritt von 2000 Bläsern auf dem Rathausplatz. Wie das klang, können Sie im Video sehen und hören.

Ein musikalisches Feuerwerk bei apokalyptischen Außenbedingungen, 40 über die Innenstadt verteilte Konzerte und 2000 Holz- und Blechbläser, die gemeinsam das Badner-Lied intonieren: Selten wurde eine Geburtstagsparty in Singen so lautstark zelebriert, wie am Wochenende.

Der Blasmusikverband Hegau-Bodensee feierte sein 125-jähriges Bestehen und beschenkte sich und die Bevölkerung mit einem stimmungsvollen Verbandsmusikfest.

So klingt es, wenn 2000 Blasmusiker auf dem Singener Rathausplatz aufspielen

Der Höhepunkt der drei Veranstaltungstage erwartete die Zuschauer am Sonntag am Rathausplatz, wo eine zweitausend-köpfige Kapelle – der spontan gebildete Gesamtchor der Verbandsgruppen – die Feierlichkeiten episch ausklingen ließ.

„Drum grüß ich dich, mein Badner-Land“: Das Badner-Lied kannten die Verbandsmitglieder auswendig. Hörner, Trompeten und Tubas schallten über den Rathaus-Platz. Die Schlagzeuger sangen mit:

Eine Welt-Uraufführung auf dem Singener Rathaus-Platz: Der 2000-köpfige Gesamtchor spielte das epische Stück „Friedvoller Weg“, das der Komponist Rolf Rudin eigens für das Verbandsmusikfest geschrieben hatte.

Internationale Stars bei der Geburtstagsfeier

Zwischen Freitag und Sonntag durften die Zuschauer nicht nur den Blaskappellen der Region lauschen – die Veranstalter hatten auch internationale Stars zur Geburtstagsfeier eingeladen.

Vlado Kumpan zum Beispiel. Der Ausnahme-Trompeter wurde am Freitagabend auf die denkbar unschönste Weise im Hegau empfangen: vom bisher heftigsten Gewitter des Jahres. Aber der Slowake und seine 12 Mit-Kumpanen hatten die perfekte Antwort auf den Dauerregen: Ein Gegengewitter aus Bläsersalven, die im Laufe des Abends wild zwischen Pop und Polka hin und her zuckten.

Dazu Klarinettisten, die sich beim Solieren mal eben eine Zigarette teilen. Ein Bier, das in einer Tuba versenkt wird und ein Trompeter, dem plötzlich ein rotes Tuch aus dem Hosenladen flattert. Kein Wunder, dass die etwas mehr als 1000 Zuschauer auf dem Rathausplatz den strömenden Regen, um sich herum schnell vergaßen.

Am Samstag dann strahlender Sonnenschein und Konzerte an fast jeder Straßenecke. Während ein Teil der Kapellen in Wertungsspielen gegeneinander antraten, gaben 1500 Musiker bei mehr als 40 Konzerten in der Innenstadt dem Wort Straßenmusik eine ganz neue Bedeutung.

62 Teilnehmergruppen beim Umzug durch die Innenstadt

Die Singener fanden schnell Freude an ihren Gästen in traditioneller Tracht. So nahmen auch zahlreiche Einheimische am ökumenischen Sonntagsgottesdienst teil, der den letzten Festtag einläutete. Anschließend zogen 62 Teilnehmergruppen beim nachmittäglichen Umzug durch die Innenstadt. Unter ihnen Bläser aus Hessen, Österreich und der Schweiz.

Sie waren nicht die Einzigen, die sich in Schale geschmissen hatten. Die Zuschauer am Straßenrand durften sich an fesch gekleideten Trachtengruppen und Fahnenschwenkern erfreuen. Fast gefährlich: Die 28 Mann der Bürgerwehr Engen, die in blauen Armeeuniformen stolz ihre Vorderlader präsentierten. Etwas gemütlicher ließen es die Feuerwehrleute aus Schaffhausen angehen.

Die Blaskapelle der Feuerwehr ließ sich von einem historischen Gefährt über die Ekkehardstraße schunkeln. "Das war am witzigsten", die spontane Reaktion von Gabriel Lehn aus Eigeltingen. Der Neunjährige durfte dem Umzug zusammen mit seinen vier Geschwistern vom Straßenrand aus zusehen.

Gute Laune auch 200 Meter weiter, wo Sieglinde Scholz den Nachmittag über eifrig im Takt der Marschmusik mitklatschte. "Ich war heute Morgen schon bei dem schönen Flohmarkt in Konstanz – jetzt bin ich hier." Für die Frau aus Radolfzell ein perfekter Sonntag.