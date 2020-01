von Manuela Fuchs

„Komm mit und erlebe Deine eigene Safari“: Mit diesen Worten werden die Gäste im Saal empfangen – und schon geht sie los, die wilde Reise aus rhythmischer Musik, leidenschaftlichen Tänzen, atemberaubender Artistik und fröhlichen Liedern aus Afrika. Seit 2014 haben die Darsteller auf der Bühne schon über 300 000 Zuschauer aus ganz Europa mit ihrer Vorstellung begeistert.

Was die Künstler präsentierten, war Artistik vom Feinsten, hinter der harte Arbeit und ein hohes Maß an Konzentration stehen. | Bild: Manuela Fuchs

Dort, wo in Südafrika durch die Nachwirkungen der unmenschlichen Apartheidspolitik Armut und Sorge herrschen, ist aber auch Platz für Lebensfreude, und die ist bei Mother Africa hochansteckend. Das Ensemble präsentiert auf authentische Art eine rasante, abwechslungsreiche Show, die das Publikum mitreißt und immer wieder begeistert applaudieren lässt.

Die Darsteller wirbeln und fliegen durch die Luft, als ob die Gesetze der Schwerkraft für sie nicht gelten würden. | Bild: Manuela Fuchs

Zwischen Wellblechhütten, Pappkartons und Kisten wird getanzt und gesungen, es wird jongliert, und es werden akrobatische Höchstleistungen absolviert. So staunen die Zuschauer über Blechschüsseln, welche ein Künstler mit unglaublicher Geschwindigkeit auf Stöcken und seinen Finger- und Zehenspitzen rotieren lässt.

Mit ihren bunten Kostümen und der fröhlichen Musik transportierten die Artisten einen Hauch Afrika auf die Bühne der Stadthalle. | Bild: Manuela Fuchs

Geschwindigkeit ist im Übrigen bei fast allen Darbietungen des Abends von zentraler Bedeutung, egal ob ein auf dem Rücken liegender Künstler einen Jungen mit seinen Füßen durch die Luft wirbelt, dass einem vom bloßen Hinsehen schon schwindlig wird, oder ein junges Mädchen unzählige Hula-Hoop-Reifen um ihren Körper kreisen lässt.

Ist er aus Gummi, oder nicht? So mancher Zuschauer fragte sich vermutlich, wie es möglich ist, seine Gließmaßen derart zu verbiegen. | Bild: Manuela Fuchs

Doch was hier so leicht und mühelos aussieht, ist letztendlich das Resultat permanenter, harter Arbeit. Ein Schlangenmensch verbiegt seine Gliedmaßen auf so groteske Art und Weise, dass es aussieht, als wären seine Knochen und Gelenke aus Gummi, und auf so manchen Gesichtern im Publikum spiegelt sich eine Mischung aus Faszination und Fassungslosigkeit.

Dass Geschwindigkeit keine Hexerei ist, zeigten die Artisten von Mother Africa, als sie Schüsseln auf ihren Fingerspitzen rotieren ließen. | Bild: Manuela Fuchs

Zwischen den artistischen Kunststücken wird getanzt und gesungen, wobei die fröhlich-bunten Kostüme und die Trillerlaute, die die Frauen beim Singen ausstoßen, die afrikanische Stimmung perfekt machen. Egal ob beim Stepptanz, einer lustigen Hochzeitsszene oder bei einem Besentanz, heiße Rhythmen und Geschwindigkeit machten jede Nummer einzigartig. Dieser Meinung waren auch Gerhard Herrmann aus Singen-Überlingen und seine Frau Johanna. „Ich stamme selbst aus Südafrika und habe deshalb einen ganz besonderen Bezug zu dem Geschehen auf der Bühne“, verriet sie.

Ein Schlangenmensch verbog seine Gliedmaßen derart, dass die Zuschauer zwischen Staunen und Fassungslosigkeit hin- und hergerissen waren. | Bild: Manuela Fuchs

Christine Schönfeld aus Gosheim war mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in die Stadthalle gekommen. „Wir sind jetzt schon das dritte Mal bei Mother Africa“, ließ sie wissen, „aber jede neue Vorstellung hat wieder ihren ganz eigenen Reiz.“ Mathias und Katja Toth aus Lottstetten sind aus einem anderen Grund gekommen, beide sind große Südafrika-Fans. „Wir lieben das Temperament und die Lebensfreude dieser Menschen“, schwärmte Katja Toth „und wir träumen davon, dieses tolle Land einmal selbst besuchen zu können.“ Das Publikum dankte den Künstlern mit überschwänglichem Applaus.