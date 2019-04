von Rolf HIrt

Die Erhaltung der Artenvielfalt ist zu einem beherrschenden Thema in der Gesellschaft geworden. Seit in jüngster Zeit die Gefahr des Bienensterbens in aller Munde ist, sorgen sich die Gartenbesitzer selbst um Gegensteuerung. Heimische Buchenhecken, Blumenwiesen, blühende Pflanzen, Wasser und Nisthilfen locken Tiere an, und die Bürger freuen sich, wenn es im heimischen Garten zwitschert und summt. „Kleingewässer sind als Lebensräume und Trittsteinbiotope wichtige Elemente zur Förderung der Artenvielfalt. Leider kommen diese Paradiese für Vögel, Amphibien und Libellen immer seltener vor“, erläutert Sindy Bublitz von der Heinz Sielmann Stiftung an diesem Vormittag in der Aachaue zwischen Worblingen und Bohlingen. Im Rahmen des Interreg-Projekts „Kleingewässer für die Bodenseeregion“ werden derzeit zahlreiche Stillgewässer rund um den See neu angelegt oder bestehende Biotope aufgewertet.

Grenzüberschreitendes Projekt

Auch die Heinz Sielmann Stiftung ist bei diesem grenzüberschreitenden Projekt dabei, die Naturschutzorganisation lässt seit wenigen Tagen zwei neue Kleingewässer westlich von Bohlingen, unterhalb des Waldrandes am Schienerberg, anlegen. Die Maßnahmen liegen in der Flächenkulisse des Landesweiten Biotopverbunds Baden-Württemberg und leisten einen Beitrag zur Umsetzung feuchter Standorte in der Aachaue zwischen Worblingen und Bohlingen. Diese beiden Gewässer wurden im Rahmen eines Modellvorhabens „Umsetzung Biotopverbund 2015-2017“ in der Stadt Singen vom Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz Singen vorgeschlagen. Die Standorte der Gewässer befinden sich auf einem Grundstück des Landes Baden-Württemberg, das an verschiedene Landwirte verpachtet ist. Da die Bereiche von Natur aus sehr nass und daher kaum zu bewirtschaften waren, stimmten das Land und die betreibenden Landwirte Markus Krotz, Willi Weißmann und Otto König (alle aus Bohlingen) der Anlage dieser Kleingewässer zu.

Gute Laich-Entwicklung angestrebt

Geplant sind zwei unterschiedlich große Gewässer; ein etwas größeres mit zirka 500 Quadratmeter und einer punktuellen Wassertiefe von bis zu 1,5 Meter; ein kleineres Gewässer mit 100 bis150 Quadratmeter und einer Tiefe von einem Meter. Überwiegen sollen die für Amphibien besonders wichtigen Flachwasserzonen, die sich schnell erwärmen und gute Laichentwicklung bieten. Sindy Bublitz erklärte bei einer Besichtigung der Wiesen, dass die neuen Kleingewässer vor allem dem Laubfrosch zu Gute kommen sollen. Denen mangelt es an geeigneten Laichgewässern, die gut besonnt und fischfrei ein sollten. „Der Laubfrosch gilt nach der Roten Liste in Baden-Württemberg als stark gefährdet“, sagte Bublitz. Um beide Gewässer wird ein extensiver Pufferstreifen eingerichtet zur Verminderung von Einträgen aus der angrenzenden Bewirtschaftung. Die Kosten der Maßnahmen werden durch das Interreg-Projekt „Kleingewässer für die Bodensee-Region“ und die Heinz Sielmann Stiftung finanziert.