Singen Einbruchversuch in Singener Imbiss

Aufmerksamer Zeuge schlägt Diebesbande in die Flucht.

Auf frischer Tat ertappte am Freitag gegen 0.30 Uhr ein Augenzeuge drei Einbrecher, die gerade versuchten, mit einer Flex die Tür eines Imbisses in der Werner-von-Siemens-Straße aufzubrechen. Der Zeuge hatte laut Polizei zuvor verdächtige Geräusche gehört und war daraufhin in Richtung Imbiss gegangen. Als die Täter den Mann erblickten, ergriffen sie sofort die Flucht und fuhren in einem dunklen Wagen, den sie im Bereich der Kreuzung Werner-von-Siemens-Straße/Otto-Hahn-Straße geparkt hatten, davon. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen zu melden, Tel. (07731) 888-0.