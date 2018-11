von SK

Mehrmals soll der 29-Jährige in der Nacht zu Donnerstag kurz nach Mitternacht versucht haben, mit einem Stein die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Marienstraße in Singen einzuschlagen. Als Zeugen durch den Lärm aufmerksam wurden, versuchte er laut Polizei zu flüchten, konnte jedoch mit Hilfe der Zeugen noch in der Nacht ermittelt werden. Er hat sich nun wegen versuchten Einbruchs zu verantworten. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 5000 Euro.