von SK

Auf den Inhalt der Geldspielautomaten hatte es ein unbekannter Täter laut Polizei abgesehen, der sich in der Nacht auf Montag durch Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt zu einer Bar in der Bahnhofstraße verschaffte. Im Gastraum brach er die Automaten auf und entwendete das darin vorgefundene Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die in der Tatnacht Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, (0 77 31) 888-0, zu melden.