von SK

Unbekannte Täter habe sich über ein Fenster am vergangenen Wochenende in eine Schule in der Uhlandstraße Zutritt verschafft. Dort gelangten sie laut Polizei durch gewaltsames Öffnen eines Rolladens in einen Kiosk und entnahmen sämtliche Süßwaren und Getränke aus den Auslagen. Des Weiteren betraten die Unbekannten Werkstatträume und durchschnitten dort mehrere Kabel verschiedener Maschinen. Aus zwei Räumen wurden Fernsehgeräte und eine Wanduhr entwendet.

Die Höhe des Gesamtschadens konnte bislang nicht genau beziffert werden. Personen, die am vergangenen Wochenende Verdächtiges an der Schule wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, (07731) 888-0, zu melden.