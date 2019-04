von SK

Ein unbekannter Täter hat sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zutritt in eine Schule in der Straße "Am Posthalterswäldle" verschafft und mehrere Türen und Schränke aufgehebelt. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Aus mehreren Behältnissen wurde Bargeld sowie ein Laptop entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, (0 77 31) 888-0, zu melden.