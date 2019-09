Ein unbekannter Täter hat sich laut Polizei sich in der Nacht zu Donnerstag gegen 0.30 Uhr gewaltsam Zugang in eine Metzgerei in der Singener Scheffelstraße verschafft. Im Ladengeschäft soll sich der mutmaßlich alkoholisierte Tatverdächtige über eine halbe Stunde aufgehalten haben. Wie es im Polizeibericht heißt, soll er Waren im Wert von etwa 200 Euro entwendet haben, bevor er gegen 1.15 Uhr das Gebäude durch die Fluchttür einer angrenzenden Gaststätte verließ.

Die Ermittler beschreiben den Gesuchten als etwa 1,75 Meter groß und korpulent. Er soll einen sogenannten Seemansbart getragen haben. Bekleidet war er mit kurzer Hose, schwarzer Jacke und Schildmütze. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Singen, Tel. (07731)888-0.