Eine gläserne Bong (Rauchvorrichtung) hat laut Polizei ein unbekannter Täter am Dienstagmorgen gegen 5.15 Uhr bei einem Einbruch in ein Ladengeschäft in der Hegaustraße entwendet. Der Unbekannte nahm von einer nahen Baustellenabsicherung eine Warnbake und warf diese in das Schaufenster des Geschäftes. Außer der Bong entnahm der Täter keine weiteren Gegenstände aus der Auslage. Anschließend flüchtete der Unbekannte, nachdem er die Warnbake wieder zurückgestellt hatte, in unbekannte Richtung. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die zur fraglichen Zeit in der Hegaustraße Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zum Verbleib der Bong geben können, bitte beim Polizeirevier Singen, (07731) 888-0, melden.