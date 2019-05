von SK

Ein unbekannter Täter hat sich lauf Polizei Zutritt über ein Fenster in der Nacht von Freitag auf Samstag in einen Kindergarten im Sonnenblumenweg verschafft. Anschließend hebelte er mehrere Bürotüren auf, durchsuchte die Zimmer und entwendete Bargeld aus einer Geldkassette. Anschließend verließ der Unbekannte den Kindergarten durch ein anderes Fenster. Personen, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, (07731) 888-0, zu melden.