von SK

Unbekannte Täter haben sich am vergangenen Wochenende laut Polizei gewaltsamen Zutritt zu einer Gartenhütte und einem Gerätehaus verschaffte sich am vergangenen Wochenende ein unbekannter Täter in der Kleingartenanlage an der Aach. Zunächst überwand er die Gartenzäune, entwendete aus dem aufgebrochenen Gerätehaus Grillkohle und aus dem aufgebrochenen Gartenhaus mehrere Flaschen Spirituosen. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, (0 77 31) 888-0, zu melden.