Singen – In der 91. Vorführung in der Reihe "Junger deutscher Film" zeigte das kommunale Kino Weitwinkel jetzt den Film "Whatever happens next" ("Was immer auch als nächstes passiert") und setzte noch ein Schmankerl obendrauf. Denn zur Vorführung im Kulturzentrum Gems war auch der Regisseur Julian Pörksen gekommen und erzählte von seiner Arbeit.

"Ich könnte gehen. Jetzt. Sofort. Ich könnte aus dem Auto, dem Zug, dem Bus, vom Fahrrad steigen und einfach verschwinden." Mit diesen Gedanken ist Julian Pörksen an den Film rangegangen. Seine Hauptfigur, der 43-jährige Paul Zeise (gespielt von Sebastian Rudolph), ist eigentlich mit dem Rad auf dem Weg zur Arbeit. Plötzlich hält er an, stellt das Rad ab und verlässt sein bisheriges Leben samt Ehefrau. Zu Fuß. Als begnadeter Schnorrer und Aussteiger lässt er sich nun treiben und dringt dabei oft schamlos und frech, aber irgendwie auch charmant ins Leben anderer ein. Das führt oft zu skurrilen Szenen, ist zuweilen höchst amüsant, aber auch zutiefst melancholisch. Mit offenem Ende. Und das ist bewusst so gewählt. Obwohl der von Pauls Frau (Christine Hoppe) auf Paul angesetzte Detektiv (Peter René Lüdicke) ihn am Ende findet, lässt er ihn weiter sein Aussteigerleben leben.

"Whatever happens next" lief auch als Uraufführung auf der Berlinale 2018 und startete bundesweit am 8. November in den Kinos. Es ist Julian Pörksens erster Langfilm. Doch er nimmt hier wieder Themen aus seinen beiden Kurzfilmen auf. So sieht man bei einer Szene an der Wand einer Küche den Satz "Sometimes we sit and think and sometimes we just sit" (Manchmal sitzen wir da und denken nach, und manchmal sitzen wir auch einfach nur so da") – so auch der Titel seines ersten Kurzfilms aus dem Jahr 2012.

Eigentlich gehören sein erster Kurzfilm, das Buch "Verschwende deine Zeit" und "Whatever happens next" für Julian Pörksen zusammen, wie er beim Regisseurgespräch nach dem Film sagt. Der Filmtitel sei dem Zitat "I welcome whatever happens next" ("Was auch immer als nächstes passiert, ich heiße es willkommen") des Komponisten John Cage (1912 bis 1992) entlehnt. "Ich wollte mit dem Film zum Nachdenken anregen, aber nicht urteilen", so Pörksen. Besonders die vielen Perspektivwechsel hätten ihn interessiert. "Ich habe große Freude an Filmen, die nicht eindeutig sind und wo Beziehungen in Andeutungen offen bleiben". So ist es auch bei der sich möglicherweise anbahnenden Beziehung zwischen dem Privatdetektiv und Pauls Frau. Ob er deshalb Paul "laufen lässt", als er ihn schließlich findet, darf sich jeder selbst ausmalen. Es könnte zumindest darüber spekuliert werden. In der Schlussszene, als Paul im schottischen Hochland an einer Bushaltestelle auf einen wartenden Japaner trifft, wird nicht nur eine große Einsamkeit deutlich, auch bleibt die Hoffnung, ob wirklich ein Bus kommt.

Wie er an die Schauspieler gekommen sei, wollte Peter Link vom Weitwinkel Kino wissen. Sebastian Rudolph, der den Paul spielt, hatte für Pörksen diesen "Kleine-Jungen-Charme" und passte somit gut für die Hauptrolle. Lilith Stangenberg und Christine Hoppe kannte er schon länger. "Hanns Zischler hatte einfach Lust auf diese Rolle", erzählt Pörksen. Da für den Film nur ein Budget von 350 000 Euro zur Verfügung stand, habe man Schauspieler mit horrenden Honorarforderungen nicht nehmen können. Auch die Drehzeit sei eine Herausforderung gewesen, da die meisten Drehorte nur für einen Tag besucht wurden und auch nicht chronologisch gedreht wurde. Nach 24 Drehtagen im Sommer 2017 plus weiteren drei Drehtagen in Schottland habe man von Oktober bis Januar geschnitten, Bilder bearbeitet und das Sounddesign gemacht. Die Musik sei eigens für den Film komponiert worden.