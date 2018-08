von SK

So ganz hat es der Sommer 2018 nicht geschafft, den Jahrhundertsommer von 2003 zu toppen. Was die Besucherzahlen angeht, gibt es aber Annäherungswerte. Die Betreiber der Freibäder im Hegau legen jedenfalls zum Endspurt prächtige Bilanzen vor. Unter anderem profitieren sie vom Niedrigwasser des Bodensees. Etliche Feriengäste hätten die sauberen Freibäder den langen Schlickwanderungen im Uferbereich vorgezogen.

So lange ist noch offen

Das Aachbad ist zum letzten Mal am Sonntag, 9. September, geöffnet. Am Dienstag darauf öffnet in Singen dann wieder das Hallenbad zu den gewohnten Öffnungszeiten seine Pforten. Am ersten Tag findet dort allerdings noch kein Warmbadetag statt. In Steißlingen können Badegäste noch bis zum 15. September das Freibad am See besuchen – der Kiosk wird bei gutem Wetter auch darüber hinaus nachmittags geöffnet bleiben. Im Engener Erlebnisbad läuft der reguläre Betrieb ebenfalls noch bis zum 9. September. Sollte es jedoch noch einmal wärmer werden, wird die Saison dort aber mit etwas kürzeren Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr verlängert. Ähnlich sieht es in Hilzingen aus: Auch dort bleibt das Freibad zunächst bis zum letzten Feriensonntag geöffnet. Danach wird je nach Wetterlage kurzfristig entschieden, ob das Bad weiter geöffnet bleibt oder nicht. Das Gottmadinger Höhenfreibad hat am 9. September definitiv zum letzten Mal geöffnet. Das Naturbad Worblingen wiederum bleibt bis zum 15. September offen – bei schönem Wetter möglicherweise sogar noch etwas länger.