von Sandra Bossenmaier

Die Vollzeitautorin Silvia Stolzenburg bezeichnet sich selbst als „Recherchejunkie“. Eine akribische Recherche mit der Liebe zum Detail und viel Insiderwissen zeichnen ihre Romane aus. Mittlerweile sind von Silvia Stolzenburg 24 Romane veröffentlicht worden – darunter historische Romane, Krimis und Thriller.

Der Tatort der Autorin am vergangenen Donnerstagabend war die schmucke, erst im Frühjahr neu eröffnete Stadtteilbibliothek in Überlingen am Ried. Das Motiv der Lesung lag im Krimisommer der Städtischen Bibliotheken Singen, federführend organisiert von deren Leiterin Monika Bieg.

Autorin findet ihren Helden niedlich

In Überlingen las Silvia Stolzenburg aus ihren drei erschienenen Thrillern um den Protagonisten Mark Becker. Eine interessante Figur, mit sympathischen und weniger rühmlichen Eigenschaften. Die Autorin selbst mag ihren Mark Becker und findet ihn niedlich, wie sie dem Publikum verriet. Bei der Vorstellung des Protagonisten offenbarte sich den rund 30 Zuhörern ein echter Kerl. Ein Macho, der den Dienst als Feldjäger bei der Bundeswehr quittieren musste, um einem Disziplinarverfahren zu entgehen. Ein Mann, in dessen Privatleben nicht immer alles ganz rund läuft und der beim Thema Frauen nicht unbedingt eine glückliche Hand hat.

Es war ein Genuss, sich von der Autorin aus ihren Büchern vorlesen zu lassen. Sie verstand es, die Besucher zu unterhalten und nette Episoden zu ihren Recherchen und damit zur Entstehung ihrer Geschichten zu erzählen. Die ausgewählten Textpassagen verrieten dabei aber nicht zu viel über die Handlung des Buches.

Anschlag am Cannstatter Wasen

Im dritten und neuesten Thriller um Mark Becker „Falschspiel„ geht es um die herausfordernde Aufgabe, ein Sicherheitskonzept für den Canstatter Wasen in Stuttgart zu erstellen und um einen durch Becker vereitelten Anschlag. Wem dieser galt, bleibt erst einmal unklar. Und dann explodiert da eine Handgranate in einem Festzelt, das sich noch im Aufbau befindet. So viel konnte die Autorin bereits verraten: Das Buch endet anders, als man denkt.