Singen vor 5 Stunden

Ein Wochenende für 800 Narren: Wie sich die Poppele auf Besuch der VSAN vorbereiten

800 Narren in der Stadt und kaum einer wird etwas mitbekommen: Am 10. und 11. Januar trifft sich die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte in Singen. Für die Poppele-Zunft bedeutet das viel Arbeit. Und Erinnerungen.